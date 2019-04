Κλίπερς: Standing ovation για τον εκπληκτικό Λου Ουίλιαμς! (vid)

Πολύ δύσκολα θα χάσει το βραβείο του καλύτερου 6ου παίκτη της σεζόν και ο λόγος είναι για τον Λου Ουίλιαμς. Ο έμπειρος άσος των Κλίπερς έκανε εκπληκτική σεζόν και ήταν ένας εκ των βασικών λόγων που η ομάδα του έφτασε μέχρι αυτό το σημείο.

Λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού με τους Ουόριορς, που βγήκε για να πάει στον πάγκο της ομάδας του ο κόσμος αναγνωρίζοντας όλα όσα πρόσφερε τον αποθέωσε σε μια μοναδική στιγμή.

The best is yet to come. pic.twitter.com/JeZfOA6ySE

