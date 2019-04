Σέλτικς: Τιμούν την μνήμη του Τζον Χάβλιτσεκ (pic)

Το ΝΒΑ και η ομάδα της Βοστώνης θρηνούν την απώλεια του Τζον Χάβλιτσεκ, ο οποίος σε ηλικία 79 ετών άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο εμβληματικός παίκτης των Σέλτικς «έφυγε» από πνευμονία, η οποία τον ταλαιπώρησε για τρεις εβδομάδες.

Οι Κέλτες θα τιμήσουν την μνήμη του, είτε φορώντας το Νο17 στη φανέλα τους, είτε έχοντας γραμμένο το «Hondo» που ήταν το παρατσούκλι του.

The #Celtics will wear a "17" or "Hondo" patch on their uniforms as a tribute to the late John Havlicek, according to team officials

— gary washburn (@GwashburnGlobe) 26 Απριλίου 2019