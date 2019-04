Κάιλ Κόρβερ: Σκέφτεται την απόσυρση! (pic)

Ο 38χρονος γκαρντ/φόργουορντ έχει υπηρετήσει για 16 χρόνια το μπάσκετ και σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ σκέφτεται να αποσυρθεί.

Ο Κάιλ Κόρβερ σκέφτεται σοβαρά να πει «αντίο» στο ΝΒΑ αυτό το καλοκαίρι, ενώ ο ίδιος δήλωσε: «Αγαπώ ακόμα το μπάσκετ, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια».

Ο απόφοιτος του Creighton και Νο51 του β' γύρου του draft του 2003 έχει συμβόλαιο με τους Τζαζ για ακόμα έναν χρόνο, αξίας $7.5 εκατομμυρίων, με τα $3.4 να είναι εγγυημένα ως την 7η Ιουλίου.

Ο ίδιος έχει τονίσει πως προτεραιότητά του είναι η οικογένειά του και μένει να δούμε τι θα γίνει.

Kyle Korver is considering retirement after 16 seasons in the league.

“I think I still love playing basketball. … it’s been a long few years,” per @ryanwmcdonald pic.twitter.com/Jatd3EIEBq

— Bleacher Report (@BleacherReport) 26 Απριλίου 2019