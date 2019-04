Off ο Μπρόγκντον στα πρώτα 2 ματς με Σέλτικς! (pic)

Συνεχίζει να βρίσκεται στα πιτς ο Μάλκολμ Μπρόγκντον.

Ο γκαρντ των Μπακς έχασε τον πρώτο γύρο των playoffs κόντρα στους Πίστονς εξαιτίας της πελματιαίας απονευρωσίτιδας στο δεξί πόδι του και δεν θα είναι off και για τα πρώτα 2 ματς των ημιλελικών Ανατολής κόντρα στους Σέλτικς.

Φέτος έχει 15.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ και 42.6% στα τρίποντα.

Έτσι ο Μπουντενχόλζερ μένει με τους Μπλέντσο, Μπράουν και Χιλ για τα ματς στο Μιλγουόκι.

Malcolm Brogdon will be OUT for Games 1 and 2 vs the Celtics. Will be reassessed after that.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 25 Απριλίου 2019