«Άναψαν τα αίματα» με Μπέβερλι και Γκριν (vid)

Το παιχνίδι ανάμεσα στους Ουόριορς και στους Κλίπερς θέλει 10:53 για να τελειώσει το τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν και «άναψαν τα αίματα». Συγκεκριμένα ο Γκριν προσπαθώντας να σκοράρει κάνει επιθετικό φάουλ, τόσο σκληρό που φεύγει το παπούτσι του Μπέβερλι, ενώ παραλίγο να τον βρει και στο κεφάλι με το γόνατο. Ευτυχώς δεν υπήρξε συνέχεια ανάμεσα στους δύο και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.

Pat Bev out here taking charges with one of his shoes in his hand

(via @DimeUPROXX) pic.twitter.com/RESxLNptrD

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 25, 2019