Λίλαρντ: Στην... εξίσωση με ΛεΜπρόν χάρη στο νικητήριο τρίποντο! (pic)

Το έκανε ξανά ο Λίλαρντ.

Ο Dame... εκτέλεσε και τους Θάντερ, όπως ακριβώς είχε κάνει απέναντι στους Ρόκετς του 2014.

Με αυτό το νικητήριο τρίποντο έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των playoffs που βάζει πάνω από 1 νικητήρια buzzer beater τρίποντα την τελευταία 15ετία.

Ο άλλος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

It's Dame Time!

Damian Lillard is the second player with multiple game-winning 3-point buzzer-beaters in the playoffs over the last 15 postseasons, joining LeBron James. pic.twitter.com/mzWsceohPW

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 24 Απριλίου 2019