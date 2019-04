Aπολαυστικός Καντέρ: «Ευχαριστώ τους Νικς που με... έδιωξαν!» (vid)

Είναι... πειραχτήρι ο Ενές Καντέρ.

Ο Τούρκος είχε κέφια στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση των Μπλέιζερς επί των Θάντερ και θέλησε να κάνει... πλάκα στους Νικς, την πρώην ομάδα του.

«Ευχαριστώ τους Νικς που με έδιωξαν» ήταν τα λόγια του Καντέρ που δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του μετά την τρελή πρόκριση στον δεύτερο γύρο της Δύσης χάρη στο τρίποντο του Λίλαρντ.

Οι Νικς έκαναν ακόμα μια κάκιστη σεζόν, ενώ το Πόρτλαντ συνεχίζει στην postseason.

"First off, I would definitely like to thank the Knicks for waiving me."

Enes Kanter got jokes pic.twitter.com/DfQJs21vb7

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 24 Απριλίου 2019