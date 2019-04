Λίλαρντ: «Μετά από μια νίκη ο Σρέντερ έδειχνε τον καρπό του...» (vid)

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς έβαλε τεράστιο τρίποντο, έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του και θέλησε να αποχαιρετήσει τους Θάντερ. Ρωτήθηκε γι' αυτό στην συνέντευξη Τύπου και εκείνος εξήγησε τι ήθελε να κάνει η ομάδα του, αλλά και την απόφαση της ομάδας της Οκλαχόμα, μετά την νίκη τους να γίνουν πιο προκλητικοί.

«Στο τέλος της ημέρας η σειρά τελείωσε και τους αποχαιρέτησα. Μετά το Game 3 ο Σρέντερ έδειχνε τον καρπό του, ήταν εκεί έξω και έκανε όλους τους πανηγυρισμούς... μετά από μια νίκη αποφάσισαν να το κάνουν, αλλά εμείς θέλαμε να κερδίσουμε τέσσερα παιχνίδια και όταν τα κερδίσουμε δεν θα υπάρχει κάτι άλλο να πούμε, οπότε αυτό ήταν».

“After Game 3, Dennis Schroder was out there pointing to his wrist …”

Dame and the Blazers wanted to shut OKC up, and they did pic.twitter.com/1UqUKmB4yy

