Οι Σίξερς έδωσαν άδεια στον Ουίλιαμς να μιλήσει με τους Σανς

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ απολύθηκε από τους Φοίνιξ Σανς και πλέον η ομάδα της Αριζόνα ψάχνει για τον αντικαταστάτη του.

Ανάμεσα σε αυτούς που θέλει είναι ο Μόντι Ουίλιαμς, βοηθό στους Σίξερς.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια πάντως παρά το γεγονός ότι συνεχίζει στα playoffs έδωσε άδεια στον Ουίλιαμς να συναντηθεί με τους Σανς για τη δουλειά.

The Sixers have granted permission to the Suns to meet with assistant coach Monty Williams about coaching job, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 23 Απριλίου 2019