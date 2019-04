Οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα και ο φόργουορντ των Μπακς πήγε κανονικά στην εκκλησία.

Μπορεί η ομάδα να βρίσκεται στο Ντιτροίτ για τη σειρά με τους Πίστονς, ωστόσο ο Νίκολα Μίροτιτς ήθελε να γιορτάσει το Πάσχα κι έτσι πήγε σε εκκλησία (έστω και ορθόδοξη).

This morning at St Lazarus Serbian Orthdx Church in Detroit pic.twitter.com/KOHOX5Ue9F

— Nikola Mirotic (@threekola) 21 Απριλίου 2019