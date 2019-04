Κόρβερ για Μίτσελ: «Δεν έχω ξαναδεί νέο παίκτη σαν και αυτόν» (vid)

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κόρβερ μετά τη λήξη του τρίτου αγώνα με τους Ρόκετς για τα φετινά playoffs:

«Δεν έχω υπάρξει ποτέ δίπλα σε έναν τόσο καλό νεαρό παίκτη όπως ο Ντόνοβαν Μίτσελ, δεν έχω βρεθεί δίπλα σε 16 χρόνια καριέρας δίπλα σε έναν τόσο νεαρό παίκτη που ηγείται μίας ομάδας με τέτοιο χάρισμα και τέτοια κλάση.

Αστόχησε ένα σουτ, αλλά είναι μέρος της ιστορίας. Αν έχεις παίξει έστω ένα λεπτό μπάσκετ ξέρεις πως θα έχεις ένα τέτοιο σουτ. Αν δεν το ξέρεις τότε δεν έχει παίξει μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο ή δε σε έχουν εμπιστευτεί προπονητές και συμπαίκτες. Όλοι έχουν αστοχήσει σε ένα τέτοιο σουτ.

Επειδή είναι τέτοιος ως χαρακτήρας θα το φέρει βαρέως, αλλά χάσαμε βολές, καρφώματα, lay ups. Δε χάσαμε εξαιτίας του δικού του σουτ. Είχαμε πολλές άλλες ευκαιρίες να νικήσουμε. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για αυτόν».

