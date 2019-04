Το εξαιρετικό ποσοστό του Μπράουν είχε να συμβεί από τον Άρτσιμπαλντ! (pic)

Οι Σέλτικς συνέχισαν δυναμικά την πορεία τους στα playoffs και νίκησαν και πάλι τους Πέισερς, φτάνοντας στο 3-0. Ο Μπράουν σκόραρε 23 πόντους έχοντας 8/9 σουτ και 89% ποσοστό. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από παίκτη των Σέλτικς, που ξεκίνησε το παιχνίδι και έβαλε τουλάχιστον 20 πόντους, από το 1980 και τον Νέιτ Άρτσειμπαλντ.

Jaylen Brown scored 23 PTS on 8-9 shooting (89%) in the @celtics win Friday. The last Boston starting guard with as high a shooting percentage in a #NBAPlayoffs game (min. 20 PTS) was Nate Archibald in 1980. @EliasSports pic.twitter.com/uUbhQDYGVT

— NBA.com/Stats (@nbastats) 20 Απριλίου 2019