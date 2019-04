ΝΒΑ: Λάνγκτον για πρόεδρος στους Τίμπεργουλβς (pic)

Ο 42χρονος βετεράνος γκαρντ και δυο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2006 & 2008) εκτελεί χρέη ασίσταντ GM στους Μπρούκλιν Νετς.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, ο πρώην άσος των Καβαλίερς, Εφές Πίλσεν, Ντιναμό Μόσχας και ΤΣΣΚΑ θα περάσει από συνέντευξη για τη θέση του προέδρου στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Brooklyn Nets assistant GM Trajan Langdon will interview for the President of Basketball Operations job with the Minnesota Timberwolves, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 19 Απριλίου 2019