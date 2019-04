Κάποιος «αερίστηκε» στον πάγκο των Σίξερς και παραλίγο να... λιποθυμήσουν! (vids)

Ο «ένοχος» δεν έχει βρεθεί ακόμα, αλλά αυτό που έπαθε ο Τζοέλ Εμπίντ και οι συμπαίκτες του στον πάγκο θα θυμούνται για πολύ ακόμα αυτό που έγινε.

Το αστείο και... βρωμερό περιστατικό συνέβη περίπου πέντε λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης με τους Νετς και όσοι ήταν στον πάγκο κρατούσαν μύτες και αναπνοές.

Μόνο ένας δεν το έκανε και ήταν πολύ κουλ, σε σχέση με τις αντιδράσεις των υπολοίπων.

Φυσικά, δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητο αυτό από τον Σακίλ Ο' Νιλ και το «Shaqtin' a Fool»!

He who smelt it dealt it... @sixers | #Shaqtin pic.twitter.com/rrQLolUYF6

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 19 Απριλίου 2019