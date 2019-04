Ο Σίμονς κατάφερε επίδοση που είχε κάνει τελευταίος ο Άιβερσον! (pic)

Οι Σίξερς επέστρεψαν στις νίκες και μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει ο Μπεν Σίμονς. Ο παίκτης της ομάδας της Φιλαδέλφια είχε 31 πόντους και 9 ασίστ κάτι που είχε να συμβεί από τον Άλεν Άιβερσον και το 2005. Να καταφέρει κάποιος παίκτης των Σίξερς να έχει επίδοση με 30+ πόντους και 9+ ριμπάουντ σε αγώνα playoffs.

Ο Άιβερσον το είχε κάνει στις 29/4 του 2005 κόντρα στους Πίστονς, όπου είχε 37 πόντους και 15 ασίστ.

Ben Simmons (31 PTS, 9 AST) is the first @sixers player to tally 30+ points and 9+ assists in the #NBAPlayoffs since Allen Iverson (4/29/2005 vs. Detroit - 37 PTS, 15 AST). pic.twitter.com/HGgTRxCLjy

— NBA.com/Stats (@nbastats) 19 Απριλίου 2019