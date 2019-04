O Λίλαρντ δεν έχει να πει... τίποτα σε όσους δεν πίστευαν τους Μπλέιζερς! (vid)

Πολλοί δεν πίστευαν τους Μπλέιζερς πριν την έναρξη της σειράς των playoffs με τους Θάντερ, παρά την πολύ καλή τους πορεία στην κανονική διάρκεια. Η ομάδα του Πόρτλαντ έχει κάνει ήδη το 2-0 κόντρα στους αντιπάλους της, είναι η μοναδική για την ώρα. Μεγάλο μερίδιο σε αυτό έχει ο Λίλαρντ που είναι εξαιρετικός στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς.

Σε ερώτηση που δέχτηκε μετά την νίκη της ομάδας του για το τι έχει να απαντήσει σε όσους τους αμφισβητούσαν εκείνος πολύ απλά απάντησε... τίποτα.

Dame doesn't have much to say to anyone who doubted the Blazers pic.twitter.com/KKlwAdiGhM

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 17 Απριλίου 2019