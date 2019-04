Λέικερς: Συνάντηση με Τάιρον Λου (pic)

Όπως μεταδίδουν οι «L.A. Times», ο πρώην κόουτς των Καβαλίερς θα συναντηθεί την Παρασκευή (19/04) με τον τζένεραλ μάνατζερ των «λιμνανθρώπων», Ρομπ Πελίνκα, ώστε να συζητήσουν για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Σημειώνεται δε, πως ο Πελίνκα και εκπρόσωποι των Λέικερς θα ταξιδέψουν στο Μπρούκλιν, για να συναντηθούν με τον βοηθό προπονητή των Σίξερς, Μόντι Ουίλιαμς, πριν από το Game 3 με τους Νετς.

Σε αρκετά μέσα ενημέρωσης αναφέρεται πάντως πως ο Τάιρον Λου έχει το προβάδισμα για τη θέση.

Tyronn Lue is meeting with Lakers general manager Rob Pelinka Friday in Los Angeles about the team’s head coaching job that became available when Luke Walton was let go, per sources.

