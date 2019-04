Απίστευτο: Περαστικός έδωσε στον Ρίβερς τα 2.000$ που του έπεσαν από την τσέπη! (vid)

Ο προπονητής του Λος Άντζελες είχε πολλούς λόγους να χαμογελά!

Ο 57χρονος κόουτς πριν από το Game 2 με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ περπατούσε στο δρόμο και του έπεσαν από την τσέπη του τα... 2.000$ που κουβαλούσε πάνω του.

Ένας περαστικός το αντιλήφθηκε και του τα έδωσε πίσω, με τον Ρίβερς να μένει άφωνος από την πράξη του.

Αστειεύτηκε κιόλας, λέγοντας ότι θα μπορούσε να του δώσει δωρεάν εισιτήρια για τα playoffs.

Μετά από λίγες ώρες, ο Ρίβερς έγινα ακόμα πιο ευτυχισμένος, αφού η ομάδα του νίκησε τους Ουόριορς με επική ανατροπή!

Yo who ever gave Doc Rivers his 2k back should get free tickets or something

VIA @LAClippers

pic.twitter.com/GrI3tINtXd

— Sports ON Tap (@SONTHighlights) 16 Απριλίου 2019