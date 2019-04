Άτυχος στάθηκε στο 2ο ματς της καριέρας του στα playoffs ο ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Ο Boogie στην προσπάθεια του να σώσει τη μπάλα κόντρα στους Κλίπερς, τραυματίστηκε στον αριστερό τετρακέφαλο και τέθηκε off από το ματς.

Πλέον οι Ουόριορς θα περιμένουν την μαγνητική για να δουν τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Δείτε πως τραυματίστηκε ο Κάζινς.

DeMarcus Cousins left the court after falling and suffering a non-contact injury pic.twitter.com/zWjiKPpZl1

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 16 Απριλίου 2019