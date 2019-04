Οι «πολεμιστές» φαινόταν να έχουν και την δεύτερη νίκη στο... τσεπάκι, αλλά η ομάδα του Λος Άντζελες διέψευσε όλα τα σενάρια.

Οι παίκτες του Ντοκ Ρίβερς βρέθηκαν στο -31 (94-63, 28'), αλλά με μεγάλη προσπάθεια έφεραν τα... πάνω - κάτω κι έφτασαν στη νίκη!

Οι Κλίπερς «ροκάνιζαν» την διαφορά, μέχρι που έκαναν σερί από το 120-106 κι έφτασαν στο 120-117. Ο Λου Ουίλιαμς ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό (128-128), ο Σάμετ έδωσε προβάδισμα (131-133), ο Κάρι αστόχησε και ο Χάρελ έδωσε τη νίκη (131-135) με 2/2 βολές.

Ο «Sweet Lou» ήρθε από τον πάγκο και ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόνους και 11 ασίστ! Ακολούθησε ο Χάρελ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Γκαλινάρι πρόσθεσε 24 πόντους.

Από την άλλη, ο Κάρι είχε 29 πόντους, ο Ντουράντ 21 και ο Λούνεϊ 19.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 73-50, 108-94, 131-135.

Landry Shamet comes up CLUTCH to lift the @LAClippers to victory in Game 2! #ClipperNation pic.twitter.com/x1kdw0vMO6

LANDRY SHAMET WINS IT FOR THE @LAClippers!

#ClipperNation 135#StrengthInNumbers 131

LAC comes back from down by 31 PTS to even the series at 1-1. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/SVTwc2qx8X

— NBA (@NBA) 16 Απριλίου 2019