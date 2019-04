Ο Ντράμοντ έκανε αντιαθλητικό στον Γιάννη, αποβλήθηκε και έστειλε φιλάκια! (vid)

Το πολύ σκληρό φάουλ πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο έστειλε τον Ντράμοντ πιο νωρίς στα αποδυτήρια, αφού αποβλήθηκε με δεύτερο αντιαθλητικό φάουλ. Ο παίκτης των Πίστονς, με το σκορ να είναι στο 95-54, έσπρωξε ξεκάθαρα τον Γιάννη την ώρα που έκανε σουτ, σωριάζοντας τον στο παρκέ.

Αυτό ήταν το δεύτερο αντιαθλητικό του φάουλ και πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Λίγο πριν εγκαταλείψει το παρκέ έστειλε φιλάκια στον κόσμο.

Andre Drummond hit with a flagrant 2 and is ejected for knocking Giannis Antetokounmpo to the ground. Bye, #FearTheDeer pic.twitter.com/vB1ahBJOaQ

— Mike Cianciolo (@MikeCianciolo) 15 Απριλίου 2019