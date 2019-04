Όχι, δεν του έφτανε απλά να βάζει τρίποντα. Ήθελε να τα... στάζει και από απόσταση. Στο video που θα δείτε, θα καταλάβετε πως ο Λίλαρντ όταν έχει κέφια μπορεί να τα βάζει απ' όπου θέλει.

Damian Lillard showed off his range in today's @trailblazers home W! #NBABreakdown #RipCity #NBAPlayoffs pic.twitter.com/MYto217uPw

— NBA (@NBA) April 14, 2019