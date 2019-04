Τεράστιος Πόποβιτς: Έχει περισσότερες νίκες από 6 ομάδες του ΝΒΑ! (pic)

Επιστροφή χρημάτων* στο Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και σούπερ αποδόσεις στη Super League από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Απίστευτο κι όμως αληθινό.

Πολύ δύσκολο να κάνει ένας προπονητής στην καριέρα του παραπάνω νίκες από ένα ολόκληρο franchise.

Κι όμως ο τεράστιος Γκρεγκ Πόποβιτς ξεπερνά 6 ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Την... πλάτη του Pop βλέπουν οι Μάτζικ, οι Χόρνετς, οι Τίμπεργουλβς, οι Ράπτορς, οι Γκρίζλις και οι Πέλικανς.

Ο θρύλος των Σπερς, ο άνθρωπος που έδωσε στο Σαν Αντόνιο το dna του πρωταθλητισμού.

Pop has the most wins by a coach in NBA history. More than six NBA franchises. pic.twitter.com/kTbk2Bq8lp

— StatMuse (@statmuse) 14 Απριλίου 2019