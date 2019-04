Το ξεχωριστό επίτευγμα των παγκίτων Ουίλιαμς και Χάρελ! (pic)

Ένα ξεχωριστό ρεκόρ πέτυχαν οι Λου Ουίλιαμς και Μοντρέζλ Χάρελ κόντρα στους Ουόριορς.

Μπορεί να μην νίκησαν, αλλά κατάφερεα να γίνουν το μοναδικό δίδυμο παγκίτων που είχε 25+ πόντους σε ματς playoffs από τη σεζόν 1970-71.

Συνεχίζουν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους οι παίκτες της ομάδας του Ρίβερς.

Lou Williams (25 PTS) and Montrezl Harrell (26 PTS) are the only teammates to both score 25+ points off the bench in a #NBAPlayoffs game since the start of the 1970-71 season (when starts first recorded). pic.twitter.com/cRTyLKBAu3

