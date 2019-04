Έγραψε ιστορία ο Πόποβιτς: Πρώτος σε νίκες στο NBA! (pic)

Δεν σταματά να καταρρίπτει ρεκόρ ο τεράστιος Γκρεγκ Πόποβιτς.

Μετά το διπλό των Σπερς μέσα στο Ντένβερ, ο head coach του Σαν Αντόνιο πάτησε μια ξεχωριστή κορυφή.

Ο Pop έφτασε τις 1413 νίκες και είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών σε αυτόν τον τομέα.

Στη δεύτερη θέση ο Λένι Ουίλκενς και την τριάδα συμπληρώνει ο Ντον Νέλσον.

Όταν έχεις προπονητή τον Πόποβιτς, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Μεγάλε Pop!

Congrats to @spurs coach Gregg Popovich on becoming the NBA's all-time leader in total coaching wins! #GoSpursGo | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/7cEm9Effkq

— NBA TV (@NBATV) 14 Απριλίου 2019