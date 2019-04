Τον τεράστιο Ντιρκ Νοβίτσκι πέρασε ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο Γερμανός έχει 3.663 πόντους στα playoffs αλλά κόντρα στους Κλίπερς, ο Ντουράντ, έφτασε τους 3.664 πόντους κι έτσι άφησε πίσω του τον ζωντανό θρύλο των Μάβερικς.

.@KDTrey5 continues to climb up the all-time playoff scoring list! #DubNation | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/QiGXDqEymE

— NBA TV (@NBATV) April 14, 2019