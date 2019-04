Σίξερς-Νετς: Τζόνσον-Εμπίντ κοιτούσαν το κινητό την ώρα του αγώνα (vid)

Οι Σίξερς ήταν... ό,τι να 'ναι κόντρα στους Νετς. Μάλιστα, ο Τζοέλ Εμπίντ φάνηκε να κοιτάζει το κινητό του Αμίρ Τζόνσον, ενώ οι δυο τους κάθονταν στον πάγκο την ώρα του αγώνα.

Ο Τζόνσον, αφότου τον έπιασαν οι κάμερες έφυγε για τα αποδυτήρια.

Βέβαια, ίσως να έβλεπαν τις έντονες αντιδράσεις των φίλων της ομάδας, που δεν μπορούσαν να βλέπουν αυτά τα χάλια. Όπως και να 'χει, ήταν απαράδεκτοι.

Amir Johnson headed to the locker room minutes after the broadcast showed he and Joel Embiid going through a phone on the bench. pic.twitter.com/pnKVBKImFr

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 13, 2019