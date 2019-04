«Υπόκλιση» του Μάτζικ στον Ντίβατς για το Hall Of Fame! (pic)

Στο Naismith Basketball Hall of Fame (τάξη του 2019) θα μπει ο Βλάντε Ντίβατς και ο Μάτζικ Τζόνσον που πρόσφατα παραιτήθηκε από πρόεδρος των Λέικερς, του έστειλε τα συγχαρητήρια για την μεγάλη στιγμή του Σέρβου.

«Τα ξεχωριστά συγχαρητήρια μου στον πρώην Showtime Laker, Βλάντε Ντίβατς. Όταν ο Βλάντε ήρθε στο ΝΒΑ, το μπασκετικό του I.Q ήταν από άλλο πλανήτη. Ήταν εθισμένος με τη σκληρή δουλειά και δεν μου προκαλεί έκπληξη πως θα μπει στο Hall Of Fame. Το άξιζες φίλε μου», έγραψε.

Aπό το 1989 ως το 1996 έπαιξε στους Λέικερς, ενώ συνέχισε την καριέρα του στους Χόρνετς μέχρι να πάει στους Κινγκς το 1998. Το 2001 έπαιξε στο All Star Game, ενώ το νούμερο του (Νο.21) έχει αποσυρθεί από το Σακραμέντο.

Congratulations to all of the 2019 inductees into the Naismith Basketball Hall of Fame! Bobby Jones, Bill Fitch, Sidney Moncrief, Jack Sikma, Paul Westphal, Teresa Weatherspoon, Al Attles, Charles “Chuck” Cooper, Vlade Divac, Carl Braun

