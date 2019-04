Ο Γερμανός αποχαιρέτησε τα παρκέ, αλλά όπως ανέφερε ο ίδιος θα τριγυρνάει στο Ντάλας για την υπόλοιπη ζωή του.

Ο Γερμανός τράβηξε μόνος του βίντεο με το οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο της πόλης και του υποσχέθηκε πως θα παραμείνει κάτοικος Ντάλας ενώ τους προσκάλεσε και σε ένα ματς μπέιζμπολ φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

“It’s not a good bye...I’ll be around”@swish41 signing off!! pic.twitter.com/HzONsRJZhe

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 11 Απριλίου 2019