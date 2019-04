ΝΒΑ: Υποψήφιος για τους Κινγκς ο Μεσίνα! (pic)

Άρσεναλ - Νάπολι με αξεπέραστο Live Στοίχημα και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο Ντέιβ Γέργκερ αναμένεται να απολυθεί από τους Σακραμέντο Κινγκς που νωρίτερα ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Βλάντε Ντίβατς ως GM για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Στη λίστα των υποψηφίων για τη θέση του head coach ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις του Λουκ Ουόλτον -εφόσον αποχωρήσει από τους Λέικερς, του άλλοτε προπονητή των Πέλικανς, Μόντι Ουίλιαμς και του Έτορε Μεσίνα.

Ο Ιταλός κόουτς που έχει κατακτήσει τέσσερις φορές τον τίτλο της EuroLeague, εργάζεται ως ασίσταντ κόουτς στους Σπερς από το 2014.

Can confirm @wojespn report that Kings GM Vlade Divac will fire coach Dave Joerger today. Lakers coach Luke Walton - if available - is the clear frontrunner here, per sources. Former New Orleans coach Monty Williams is also a strong candidate, as is Spurs asst. Ettore Messina.

— Sam Amick (@sam_amick) 11 Απριλίου 2019