Ο Ντουράντ πήρε την 16η τεχνική ποινή της σεζόν, αλλά δεν κινδυνεύει για τα playoffs! (vid)

Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Κέβιν Ντουράντ, με 9:39'' να μένουν στο ρολόι, πήρε τεχνική ποινή αφήνοντας τον προπονητή του να αναρωτιέται και πάλι γιατί. Αμέσως άπαντες στο στρατόπεδο των Ουόριορς φοβήθηκαν ότι μπορεί να χάσει το επόμενο παιχνίδι και πρώτο των playoffs, αφού αυτόματα στις 16 τεχνικές ποινές αποβάλλεσαι για το επόμενο ματς, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού σβήνονται οι ποινές για την συνέχεια.

Ο KD παραδέχτηκε ότι δεν φοβήθηκε αφού ήξερε τι συμβαίνει, «ήξερα ότι όλα ξεκινούν από την αρχή στα playoffs».

Kevin Durant explains what happened on his 16th technical pic.twitter.com/ElkNu4W3zV

— Mark Medina (@MarkG_Medina) 11 Απριλίου 2019