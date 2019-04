Δάκρυσε ο Νοβίτσκι στο βίντεο των Σπερς για το αντίο του (vids)

Μεγάλη συγκίνηση στο Σαν Αντόνιο, με τον Ντιρκ Νοβίτσκι να δίνει απέναντι στους Σπερς το τελευταίο παιχνίδι της τεράστιας καριέρας του. Τα... σπιρούνια ετοίμασαν ένα φοβερό βίντεο για να τον τιμήσουν με τον ίδιο να μην αντέχει και να δακρύζει γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους των Σπερς.

Dirk broke down in tears after watching a tribute video made by the Spurs ahead of his final NBA game. pic.twitter.com/N6NUXL9cZj

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 11, 2019