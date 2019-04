Άνοιξαν τον «χορό» Ουέιντ και Νοβίτσκι (vids)

Μεγάλη βραδιά η σημερινή, καθώς δύο θρύλοι του μπάσκετ αγωνίζονται για τελευταία φορά. Ο λόγος φυσικά για τον Ντουέιν Ουέιντ ο οποίος επίσημα έχει ανακοινώσει πως φέτος σταματάει, αλλά και τον Ντιρκ Νοβίτσκι με τους Μάβερικς ουσιαστικά να το γνωστοποιούν μέσω twitter. Όπως είναι λογικό και οι δύο αποθεώθηκαν και με το παραπάνω από τον κόσμο, ενώ ήταν αυτοί που πέτυχαν και τα πρώτα καλάθια των ομάδων τους στις αναμετρήσεις των Χιτ και Μάβερικς με Σίξερς και Σανς αντίστοιχα (ο Γερμανός για την ακρίβεια πέτυχε τους 10 πρώτους πόντους της ομάδας του Ντάλας).

