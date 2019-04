Αποθέωση Νοβίτσκι στην άφιξή του στο γήπεδο (vid)

Η σημερινή βραδιά είναι μεγάλη για το NBA, καθώς δύο τεράστιοι παίκτες θα αποτελέσουν παρελθόν από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Φυσικά μιλάμε για τον Ουέιντ και τον Νοβίτσκι που δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι απέναντι σε Σανς και Σίξερς αντίστοιχα. Όπως καταλαβαίνει κανείς το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, αν και όσον αφορά τον Γερμανό φόργουορντ αν κρίνουμε από την άφιξή του στο γήπεδο το απολαμβάνει. Ο Νοβίτσκι γνώρισε την αποθέωση με τον ίδιο να χαιρετάει τους πάντες και να μην σταματά να χαμογελά!

What a WELCOME for @swish41! pic.twitter.com/oqXbjZHhgD

— NBA TV (@NBATV) April 9, 2019