Υπόκλιση Τζαμπάρ σε Γιάννη: «Είναι εκπληκτικός, μοναδικό ταλέντο» (vid)

Eκπληκτικά πράγματα κάνει φέτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που αποτελεί φαβορί για το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ.

Για τον Greek Freak μίλησε και ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της λίγκας, Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος τόνισε πως ο Έλληνας φόργουορντ είναι μοναδικό ταλέντο.

«Είναι εκπληκτικό. Είδαν ότι από την Αθήνα βρέθηκε στις ΗΠΑ και σκέφτηκαν τι θα δείξει. Τρομακτικός για το πώς βλέπει το παιχνίδι και την ικανότητά του να εκτελεί. Είναι μοναδικό ταλέντο», ανέφερε ο άρχοντας της ραβέρσας.

Φέτος ο Γιάννης οδήγησε το Μιλγουόκι στην πρώτη θέση της regular season και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

Στοχεύει στην κατάκτηση του τίτλου, όπως είχε κάνει και ο Τζαμπάρ με τη φανέλα των «ελαφιών».

"He's amazing...He's just ridiculous with his vision of the game and his ability to execute. He's a unique talent!"@kaj33 on @Giannis_An34: pic.twitter.com/7CjdKTHjPc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Απριλίου 2019