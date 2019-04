Νέο φοβερό ρεκόρ οι Ρόκετς με 27 τρίποντα! (vids)

Απέναντι στο Φίνιξ ευστόχησαν 27 φορές σε προσπάθεια για τρίποντο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ! Μάλιστα πριν από μερικές ημέρες είχαν μετρήσει 26 εύστοχα σουτ κόντρα στο Σακραμέντο, ενώ το είχαν πετύχει για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο με αντίπαλο την Ουάσινγκτον

Ο Όστιν Ρίβερς ήταν εκείνος που σημείωσε το 27ο τρίποντο για το ρεκόρ! Συγκεκριμένα εκείνοι που είχαν... συμμετοχή ήταν οι Έρικ Γκόρντον (8τρ.), Τζέιμς Χάρντεν (5τρ.), Πι Τζέι Τάκερ (4τρ.), Ντάνουελ Χάουζ (3τρ.), Κρις Πολ (2τρ.), Όστιν Ρίβερς (2τρ.), Γκάρι Κλαρκ (2τρ.) και Ίμαν Σάμπερτ (1τρ.)

With @AustinRivers25's 3-Point Shot, the #Rockets just BROKE their own #NBA Record with TWENTY-SEVEN 3-Pointers made in a game! #LegendaryMoments | @budweiserusa pic.twitter.com/vJRTy3xQAq

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 8 Απριλίου 2019