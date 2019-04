Ζεσταίνεται ενόψει playoffs o Ρέντικ.

Ο σουτέρ των Σίξερς είχε 23 πόντους με 4 τρίποντα κόντρα στους Μπουλς και η ομάδα του δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του γκαρντ της Φιλαδέλφεια.

JJ Redick puts up 23 PTS, 4 3PM, leading the @sixers to their 50th win of the season! #HereTheyCome pic.twitter.com/OTNhcNA2M0

— NBA (@NBA) 7 Απριλίου 2019