Γιάννης: «Ο Κόμπι με έκανε να πιστέψω ότι μπορώ να γίνω MVP» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχοντας εξαιρετική διάθεση μίλησε μετά τον αγώνα με τους Σίξερς, εξέφρασε για ακόμα μια φορά την χαρά του την ομάδα του, ενώ τόνισε ότι τα λόγια του Κόμπι Μπράιντ τον έκαναν να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει MVP. Κλείνοντας, σε ερώτηση για το αν θα ξεκουραστεί η αντίδραση του Γιάννη είναι μοναδική.

«Είναι σημαντικό το πλεονέκτημα, το σκεφτόμασταν και το καταφέραμε. Προσπάθησα να βοηθάω, να μπλοκάρω από πίσω. Είναι μεγάλο για εμάς, μας λείπουν τόσοι παίκτες. Προσπάθησα να βρω τις ευκαιρίες να επιτεθώ, να δημιουργήσω παιχνίδι και να βοηθήσω την ομάδα μου.

Αυτό που απαντάω για το MVP είναι αν κερδίζεις, τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους. Είναι ένα ταξίδι 6 χρόνων, ελπίζω να συνεχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να πετύχουμε τους στόχους μας και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα.

Απολαμβάνω κάθε λεπτό του παιχνιδιού, δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο, από εκεί απ' όπου προέρχομαι, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα βρίσκομαι στην μεγαλύτερη σκηνή, να παίζω παιχνίδια σαν και αυτό... προφανώς όσο συνεχίζω νιώθω καλά, νιώθω καλά με τους συμπαίκτες μου, νιώθω καλά να πετυχαίνω καλάθια, νιώθω καλά που παίζω.

Με έκανε να πιστέψω ακόμη παραπάνω ο Κόμπι. Αν ένας παίκτης σαν και αυτόν μου λέει να πάω για το βραβείο του MVP, με έκανε να αλλάξω την σκέψη μου και πιστέψω ακόμα παραπάνω ότι μπορώ να το κάνω»

Σε ερώτηση αν πρόκειται να ξεκουραστεί ο Γιάννης γελώντας τόνισε... και βέβαια όχι.

"A guy like @kobebryant telling me to go get the MVP made me change my mentality and believe it even more that I can do it." pic.twitter.com/XhbXLjfqZ4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 5 Απριλίου 2019