Τέρνερ: Έκανε 2ο σερί triple double και θύμισε Ντρέξλερ! (pic & vid)

Το 2ο σερί triple double πανηγύρισε ο Έβαν Τέρνερ στο ματς με τους Γκρίζλις.

Ο παίκτης των Μπλέιζερς είχε 13 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έγραψε ιστορία.

Έγινε ο 2ος παίκτης του Πόρτλαντ που κάνει triple double σε συνεχόμενα ματς μετά τον θρύλο Κλάιντ Ντρέξλερ.

Evan Turner becomes the 2nd player in @trailblazers franchise history to record a triple-double in back-to-back games, joining Clyde Drexler (02/24/1989 and 02/26/1989). pic.twitter.com/Knfgpoq03Q

— NBA.com/Stats (@nbastats) 4 Απριλίου 2019