Έφτασε τα 135 triple double ο Ουέστμπρουκ, απέχει 4 για την 2η θέση (vid)

Εξωπραγματικός για ακόμα ένα ματς των Θάντερ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ο ηγέτης των... κεραυνών έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα στο ματς με τους Λέικερς. Πέτυχε δηλαδή ένα ακόμα triple double και μάλιστα με το τέλος της τρίτης περιόδου έχοντας ως εκείνο το σημείο 13 πόντους, 13 ριμπάουντ και 18 ασίστ. Ένα triple double που ήταν το 31ο φετινό, ενώ συνολικά έφτασε τα 135. Πλέον ο Ουέστμπρουκ απέχει μόλις 4 από την δεύτερη θέση, με τον τεράστιο Μάτζικ Τζόνσον να έχει 138, ενώ στην κορυφή παραμένει ο Όσκαρ Ρόμπερτσον που έχει 181 και αν συνεχίσει έτσι ο φόργουορντ των Θάντερ είναι εξαιρετικά πιθανό να ξεπεραστεί.

Russ drops the hammer to give him a triple-double in just 3 quarters!

