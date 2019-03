«Ο Ντουράντ ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν!» (vid)

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ συγκαταλέγονται στους 2-3 κορυφαίος παίκτες του πλανήτη.

Θέση για το ποιος είναι καλύτερος πήρε ο γνωστός αναλυτής του δικτύου «FOX Sports», Κόλιν Κάουχερντ (παρουσιάζει την εκπομπή The Herd), ο οποίος ανέφερε πως ο KD ξεπέρασε στον «Βασιλιά».

«Ξέραμε πως θα ερχόταν η ώρα που ο Κέβιν Ντουράντ θα ξεπερνούσε τον ΛεΜπρόν σε αυτά που κάνουν στο παρκέ. Ο ΛεΜπρόν μεγαλώνει, ενώ ο Ντουράντ ανεβαίνει συνεχώς. Η στιγμή που ο Ντουράντ ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν έφτασε. Σε δυό μήνες ο Ντουράντ θα πάρει τίτλο και θα βγει MVP των τελικών, ενώ ο ΛεΜπρόν θα κάθεται στον καναπέ», ήταν τα λόγια του.

Οι δύο τους έχουν κοντραριστεί στους τελικούς των 2 τελευταίων ετών, με τον Ντουράντ να παίρνει ισάριθμα βραβεία MVP των τελικών.

Φέτος ο ΛεΜπρόν έχει 27.4 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 8.3 ασίστ, ενώ ο Ντουράντ μετρά 26.8 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 5.7 ασίστ και 1.1 μπλοκ.

"We've always known there would be a time when Kevin Durant would surpass LeBron on the floor... The aging star vs. the rising star. I think that time is today." — @ColinCowherd #Herdin60 pic.twitter.com/KIz7MaoLzW

— Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) 30 Μαρτίου 2019