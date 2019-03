Off για 3 ματς ο Εμπίντ, αμφίβολος με Μπακς (pic)

Χωρίς τον Τζοέλ Εμπίντ θα παραταχθούν οι Σίξερς στα επόμενα 3 ματς.

Ο Καμερουνέζος θα χάσει τα εκτός έδρας παιχνίδια με Τίμπεργουλβς, Μάβερικς και Χόκς.

Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί πριν το ματς με τους Μπακς.

Φέτος ο Εμπίντ μετρά 27.5 πόντους και 13.7 ριμπάουντ μέσο όρο.

Sixers coach Brett Brown just clarified what he meant by Joel Noid “also missing the next three games.” He’s including tonight’s game, Dallas (Monday) and Hawks (Wednesday). They will re-evaluate for Bucks (Thursday). Embiid is not on the three-game road trip.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) 30 Μαρτίου 2019