Είναι θεός ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς και αυτό είναι γνωστό, αλλά αυτή την φορά το τερμάτισε. Η κάμερα τον έπιασε να κάνει μια δύσκολη προσπάθεια και σε αυτή να φωνάζει Κόμπι, έχοντας έντονα την... Mamba Mentality. Μετά από το βίντεο ο Μπόμπαν αποφάσισε να προτείνει να αλλάξει αυτό και πλέον όλοι στα... δύσκολα να φωνάζουν Μπόμπι.

Instead of saying #Kobe! You may now say “BOBI” pic.twitter.com/FrMLFeBpRa

— Boban Marjanovic (@BobanMarjanovic) 29 Μαρτίου 2019