Ποιος θα πάρει το βραβείο ROY: Ανεβασμένος ο Γιανγκ, δυνατός πάντα ο Ντόντσιτς! (poll)

Μαζί με την συζήτηση για τον MVP στην φετινή σεζόν του ΝΒΑ, έχει φουντώσει και αυτή για τον ρούκι της σεζόν, αφού Γιανγκ και Ντόντσιτς κάνουν εξαιρετικές εμφανίσεις. Στα τελευταία παιχνίδια και μετά το διάλειμμα του All Star Game, ο άσος των Χοκς δείχνει στην καλύτερη του κατάσταση, με αρκετούς να εντυπωσιάζονται και να παίρνουν θέση υπέρ εκείνου για το βραβείο.

Από την άλλη, ο Λούκα Ντόντσις είναι σταθερός όλη την σεζόν προσφέροντας μερικές στιγμές μπασκετικής απόλαυσης, μαζί με γεμάτες και εξαιρετικές εμφανίσεις, σπάζοντας και εκείνος πολλά ρεκόρ. Στην μεταξύ τους λίστα πάντως ο Λούκα νικά σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες τον αντίπαλο του, εκτός από εκείνη των ασίστ, δείχνοντας ότι οι βάσεις που έχει βάλει όλη την σεζόν είναι σταθερότατες.

Όπως όλα δείχνουν η «μάχη» θα είναι σκληρή μέχρι το τέλος και μένει να δούμε ποιος τελικά θα την κερδίσει...

Αν έπρεπε να επιλέξετε κάποιον σήμερα, ποιον από τους δύο ρούκι θα ψηφίζατε;

So apparently, Rookie of the Year award isn't just Luka Doncic vs. Trae Young. It's becoming USA vs. Europe/World. #LukaMagic #IceTrae pic.twitter.com/SXf1zGi523

— NBA Outrights (@OutrightsNBA) 24 Μαρτίου 2019