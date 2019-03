Η άμυνα των Καβαλίερς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον ασταμάτητο Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ιδού το... 80 κάρφωμά του κόντρα στην ομάδα του Κλίβελαντ:

The Greek Freak throws down his th dunk of the game!! #FearTheDeer pic.twitter.com/w9erXGYDG6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 24, 2019