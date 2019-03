Το ματς της ζωής του έκανε ο Τζαβέιλ ΜακΓκι κόντρα στους Νετς.

Ο σέντερ των Λέικερς είχε 33 πόντους και 20 ριμπάουντ και 6 μπλοκ, καταφέρνοντας να πετύχει ρεκόρ καριέρας στις 2 πρώτες κατηογορίες.

Παρόλα αυτά η ομάδα του δεν γλίτωσε την ήττα-αποκλεισμό από τα playoffs.

A career-high 33 PTS & 20 REB along with 6 BLK for @JaValeMcGee tonight! #LakeShow⁠ ⁠ pic.twitter.com/yfH0xYOQQv

— NBA (@NBA) 23 Μαρτίου 2019