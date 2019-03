Χάρντεν: «Να γίνω ένας από τους κορυφαίους που άγγιξαν ποτέ μπάλα» (vid)

Ο «Μούσιας» έκανε ακόμα μια εκπληκτική εμφάνιση, κατάφερε και έβαλε το όνομα του δίπλα σε αυτά των Μπράιντ, Τζόρνταν και Τσάμπερλεϊν, ενώ έγινε ο παίκτης που σκόραρε ποτέ τους περισσότερους πόντους κόντρα σε ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς και παραδέχτηκε ότι βρίσκει το κίνητρο που χρειάζεται, όταν δεν νιώθει στα... καλύτερα του.

«Δεν φανταζόμουν ποτέ όλο αυτό. Δεν ξεκουράζομαι. Δουλεύω κάθε ημέρα να γίνω ο καλύτερος που μπορώ και ακόμα ημέρες ή νύχτες που δεν θέλω να σηκωθώ, που νιώθω κουρασμένος γιατί έχω την ευκαιρία να γίνει ένας από τους καλύτερους που ακούμπησαν ποτέ την μπάλα του μπάσκετ. Ως παιδί είναι κάτι που ονειρεύεσαι, γι αυτό ξυπνάω κάθε πρωί. Για να τα καταφέρω».

“I got a chance to be one of the best players to ever touch a basketball.”

James Harden explains what keeps him motivated every day#GameTime pic.twitter.com/cCVdnQWxoD

— NBA TV (@NBATV) 23 Μαρτίου 2019