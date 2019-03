Ο Γιάννης πέταξε την μπάλα στον Όλινικ κι αυτός παραλίγο να του την πετάξει στο κεφάλι! (vid)

Μια μικρή παρεξήγηση υπήρξε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Χιτ, όταν μετά από ένα λέι απ του Γιάννη ο οποίος νίκησε κατά κράτος τον Όλινικ που έπεσε για να κερδίσει επιθετικό φάουλ, με τον «Greek Freak» να του πετάει την μπάλα.

Ο Όλινικ νευρίασε και παραλίγο να του πετάξει την μπάλα στο κεφάλι, καθώς αυτή πέρασε για λίγο πάνω από τον άσο των Μπακς.

Giannis put the moves on Olynyk

Then he dropped the ball on him while down pic.twitter.com/E6IgdFkZUf

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Μαρτίου 2019