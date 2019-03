Ρίβερς για Λέικερς: «Δεν πάω πουθενά!» (vid)

Οι Κλίπερς συνέχισαν με νίκη την πορεία τους και ο προπονητήτης τους, ο Ντοκ Ρίβερς, θέλησε να απαντήσει και να βάλει ένα τέλος στις φήμες που τον θέλουν να πηγαίνει στους Λέικερς. Ο προπονητήτης της ομάδας του Λος Άντζελες, ήταν απόλυτα ξεκάθαρος για το μέλλον του.

«Έχω δουλειά και οι Λέικερς έχουν προπονητή αρχικά, ενώ δεν πηγαίνω πουθενά. Μπορώ να σας πω αυτό. Ξεκάθαρα μπορώ να σας πω ότι θα είμαι εδώ μέχρι οι Κλίπερς και ο ιδιοκτήτης τους με διώξουν. Σκοπεύω να μείνω εδώ για πολύ καιρό».

Και συνέχισε για να κλείσει αυτή την κουβέντα μια και καλή.

«Όπως ξέρετε εγώ και ο Μάτζικ Τζόνσον είμαστε πολύ καλοί φίλοι, αλλά νωρίτερα μέσα στην σεζόν κάθισα με τον Μπάλμερ (τον ιδιοκτήτη των Κλίπερς) και αποφασίσαμε να το τελειώσουμε αυτό. Να βγάλουμε τον όρο, να κάνουμε επέκταση και μια πιο μεγάλη συμφωνία. Το συμφωνήσαμε. Απλά επιλέξαμε να μην πούμε τίποτα. Είμαι εδώ. Η δουλειά μου εδώ δεν έχει τελειώσει».

"I'm going nowhere. I'm going to be here until Steve [Ballmer] says get out."

