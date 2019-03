Μπορεί να παίζει πλέον στους Νάγκετς ο Αϊζάια Τόμας, αλλά στους Σέλτικς έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του.

Αγαπήθηκε και αγάπησε τη Βοστώνη, εκεί όπου έπαιξε από το 2015 ως το 2017 τότε που η ανταλλαγή του Ίρβινγκ τον έφερε στους Λέικερς.

Ως παίκτης του Ντένβερ γύρισε στο αγαπημένο του TD Garden και οι Κέλτες του ετοίμασαν ένα tribute video, δείχνοντας πως δεν ξεχνούν όσα πρόσφερε στην ομάδα.

Thank you IT pic.twitter.com/AuzGhSrdxM

— Boston Celtics (@celtics) 19 Μαρτίου 2019